L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle partite che gli azzurri giocheranno dopo la sosta: “La prima di un tris calato in serie nello spazio di una settimana: prima il Toro, poi il Legia Varsavia in Europa League giovedì 21 ancora in casa e per finire la trasferta dell’Olimpico con la Roma di Mourinho. Tutto d’ un fiato: esami, test e prove a gogò per gli azzurri, imbattuti e primi in classifica in campionato ma reduci da un pareggio e da una sconfitta in coppa”