Pacchioni: “Il Napoli può assolutamente lottare per lo scudetto, indipendentemente dal calendario”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista.

“Finito l’incantesimo per la Nazionale? Gli Europei sono stati vinti anche grazie a congiunzioni astrali favorevoli, tutto è andato nel verso giusto. I giocatori erano più in forma, gli episodi ci giravano bene. La stagione autunnale non deve togliere meriti a Mancini e ai ragazzi. Ma non eravamo i più forti a luglio e non lo eravamo adesso. Può capitare di perdere contro la Spagna, che forse meritava di vincere anche agli Europei. Loro hanno una mentalità pazzesca e sono stati più bravi. Ho avuto paura dell’imbarcata, il merito è stata quella di avere una reazione e di regalare un finale nel quale teoricamente era possibile anche la rimonta. Si è perso ma con onore.

Corsa Scudetto abbastanza aperta, ancora presto. Le prime proiezioni qualcosa dicono ma c’è tanto da scoprire. Le milanesi vanno considerate, così come la Juventus. Ma non può essere ignorato l’avvio di stagione del Napoli. E mi piace perché ha vinto partite facili ma anche impegnative, altre le ha vinte dominando e dando spettacolo ma pure soffrendo e quelle sporche. Mi sembra indizi di una grande squadra, perché le grandi squadre non hanno solo un modo di vincere. Avvio di stagione di Spalletti assolutamente da applaudire. Il Napoli c’è e a tutte le carte in regole per giocarsela. Calendario? Sono le prestazioni che rendono facili o difficili le partite. Il Napoli ha reso facile il suo calendario. Accumulare vittorie e punti ora poi darà una consapevolezza in futuro quando bisognerà affrontare squadre per il titolo”.