Tavecchio: “Cori razzisti? Chiudere un’intera curva non ha senso, devono pagare i responsabili”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione.



“Cori razzisti? Le regole ci sono, ma quando manca la cultura e l’educazione è difficile capire quale sia il limite. Sospendere le partite è una decisione che spetta all’arbitro ed alla sua percezione. Non è una decisione semplice fermare una gara perché si creano dei problemi logistici. Ecco perché servono provvedimenti duri.

Quando si intervenne in questi casi, non sono d’accordo a colpire un’intera curva. Non mi sembra giusto che tutti i tifosi devono pagare per venti persone poco responsabili. Loro dovrebbero pagare. Chiudere le Curve, inoltre, causa anche problemi economici, in un contesto già molto delicato”.