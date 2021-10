Nations League, sarà Italia-Belgio il match della finale per il terzo posto. Ecco quando si giocherà

Italia-Belgio sarà il match che decreterà la terza classificata per la seconda edizione del torneo europeo UEFA Nations League. Gli azzurri di mancini, dopo aver perso in casa contro la Spagna di Luis Enrique affronteranno i Red Devils.

La finale per il terzo posto si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 10 ottobre alle ore 15:00. Il Belgio, dopo aver perso contro la Francia, cercherà di riscattarsi e di battere i neocampioni di Europa.

Inoltre nella finale per il terzo posto non sono previsti i supplementari e si andrà direttamente dal dischetto in caso di parità al 120′. Chiuso questo capitolo, le Nazionali torneranno in campo per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022.