Koulibaly, anche Cairo si schiera contro il razzismo: “Cose da preistoria”

Gli episodi di razzismo non possono e non devono trovare spazio nel calcio e nel meraviglioso clima creato sugli spalti, la vicenda Koulibaly non si concluderà a breve vista la risacca che ne deriverà nelle prossime settimane e i tanti commenti del mondo dello sport. Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, si schiera contro i beceri cori razzisti e lo dichiara al Festival dello Sport. Le sue parole riportate da tuttonapoli.net:

“Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. Appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci sarà tolleranza zero”.