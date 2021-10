Sconcerti: “Osimhen mi ricorda Gigi Riva! Milan o Napoli? Vi dico la mia”

Il noto giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto in una lunga intervista al quotidiano per fare il punto sul Napoli ed Osimhen. Queste le sue parole: “L’attaccante nigeriano per facilità di corsa e di lotta mi ricorda tantissimo Gigi Riva! ha grande intelligenza tattica ma nessuna marcatura è invalicabile per lui. Ieri lo ha dimostrato ancora una volta contro Milenkovic.

Milan o Napoli? Gli azzurri mi convincono di più! Complessivamente hanno grande qualità di insieme che gli permette di variare a seconda delle situazioni. In più rispetto ai rossoneri ma anche all’Inter, hanno un centravanti con caratteristiche che, la Serie A, non apprezzava da tempo“.