CdS – Fiorentina-Napoli: sfida tra Vlahovic e Osimhen

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Dusan Vlahovic e Victor Osimhen che si sfideranno nella partita di domani tra Fiorentina e Napoli: “Vlahovic ha segnato 21 gol nel campionato 2020-21, ha cominciato a bombardare da gennaio scorso diventando uno dei più grandi cannonieri d’Europa nell’anno solare 2021, più di lui hanno segnato solo Lewandowski, Haaland, Messi e Benzema. Anche Osimhen, come Dusan, ha cominciato a mostrare il meglio di sé solo nella seconda parte del campionato scorso. Hanno fatto in tempo, comunque, per dare a Fiorentina e Napoli una certezza: sono loro gli indiscussi e indiscutibili centravanti titolari di oggi e (rinnovo permettendo, quello di Vlahovic) di domani”.