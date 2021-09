Dopo un anno in cui non è stato assegnato, il Pallone d’Oro torna per il 2021. Lo ha annunciato France Football, che assegnerà la 65esima edizione del premio; che, rispetto agli altri anni, avrà un nuovo vincitore.

I candidati saranno annunciati tra non molto, l’8 ottobre. La giuria, composta da 180 giornalisti internazionali, nomineranno 30 calciatori, con il vincitore che verrà annunciato il 29 novembre in una cerimonia al Theatre du Chatelet di Parigi.

Come riporta L’Equipe, non mancheranno il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Yachine, per il miglior portiere dell’anno, e il Trofeo Kopa, al miglior Under 21.