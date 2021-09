TuttoSport – Spalletti vorrebbe riproporre quattro giocatori per lo Spartak

Spalletti sta già pensando alle scelte di formazione per lo Spartak.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, l’allenatore vorrebbe riproporre ben quattro titolari delle ultime giornate: Insigne, Koulibaly, Osimhen e Di Lorenzo. A centrocampo sarà riproposto uno tra Fabiàn ed Anguissa, aspettando il rientro di Demme e Lobotka in mediana per far riposare gli attuali titolari; le scelte non sono ufficiali ma è probabile che il tecnico voglia confermare la maggior parte della squadra che ha affrontato il Cagliari nell’ultimo turno.