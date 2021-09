CorrSport – Osimhen non è solo finalizzatore: i motivi

Victor Osimhen sta sbaragliando tutte le classifiche del mese di settembre.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante sarebbe sia in tutte le azioni offensive ma contribuirebbe anche a molti recuperi: ben 11 palle recuperate fino ad ora e 35 passaggi in fase di possesso palla per i compagni con altrettante 12 conclusioni in area di rigore solo in questo mese. Il calciatore sta dappertutto e si sta caricando la squadra sulle spalle con tanta responsabilità e sacrificio di squadra: ha capito che, oltre alla gloria personale, è importantissimo aiutare i compagni di reparto nel momento di difficoltà.

Possiamo solo sperare che sia sempre così fino alla fine.