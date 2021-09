Amir Rrahmani si sta prendendo la titolarità a suon di grandissime prestazioni. Leicester, Udinese ed il primo tempo con la Sampdoria sono stati di altissimo livello.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Kostas Manolas sembra aver perso il posto in vantaggio del Kosovaro. Contro il Cagliari ci potrebbe essere un’altra panchina per il greco, che dovrà scalare le gerarchie nel corso della stagione per riavere la maglia da titolare.