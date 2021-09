Tuttosport – Rrahmani ispira fiducia: Manolas non convince Spalletti

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sul ballottaggio difensivo Rrahmani-Manolas, in vista della partita di domani (ore 18:30) contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, sia soddisfatto delle prestazioni disputate finora dal centrale albanese. Non a caso, Rrahmani ha sostituito Manolas nelle ultime due sfide del Napoli, quella contro il Leicester in Europa League e l’ultima, giocata in campionato, contro l’Udinese.

Spalletti sta dando fiducia al numero 13 del team partenopeo, il quale potrebbe strappare la titolarità al suo collega greco (protagonista finora di prestazioni altalenanti).

Da valutare, dunque, quali saranno le scelte di formazione in vista dei blucerchiati di D’Aversa. Nel frattempo, Manolas dovrà guardarsi le spalle, perché in agguato c’è Rrahmani, pronto a rubargli il posto.