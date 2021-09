Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Mattino:

“De Laurentiis ed io eravamo concordi ad ingaggiare Spalletti nel 2009, subito dopo che andò via Reja. Il mister all’epoca rifiutò perché aveva da poco lasciato la Roma e non voleva tornare in Serie A, infatti preferì lo Zenit. Litigi tra Spalletti e ADL? Dipende dai risultati, nel mondo del calcio i rapporti collimano sempre con ciò che succede in campo”.