TuttoSport – Spalletti spera nei rientri di Demme e Lobotka

Spalletti spera nei rientri di Demme e Lobotka in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il tecnico azzurro attende con ansia il ritorno a disposizione dei due centrocampisti azzurri per consentire più rotazioni soprattutto in mediana: Fabiàn Ruiz ha giocato tutte le partite fin ora disputate ed ha bisogno necessariamente di respirare per essere sempre brillante e per rendere quando i periodi di partite saranno sempre più fitti. I due recuperi saranno fondamentali per consentire allo spagnolo di sedersi in panchina più spesso e per dare un cambio anche ad Anguissa.