Marani: ”Quella con il Napoli sarà la partita del riscatto per la Juventus”

A Sky Sport è intervenuto il giornalista Matteo Marani che ha parlato della partita che si disputerà sabato sera tra Napoli e Juventus al Maradona. Ecco quanto detto:

”Quella di sabato sarà la partita che potrà rilanciare la Juventus. Sono sicuro che i bianconeri porteranno a casa la vittoria. Questa gli consentirà di cambiare marcia dopo un brutto inizio di campionato. Gli permetterà soprattutto di lanciare un chiaro messaggio al campionato, come per dire, che non molliamo mai e lotteremo fino alla fine”.