Il Mattino – Leicester-Napoli, debutto europeo a rischio per alcuni azzurri. ADL pronto a chiedere di giocare in campo neutro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima trasferta del Napoli in Europa League risulta essere problematica. Infatti, il governo inglese vieta l’accesso a chi proviene da paesi giudicati a rischio e quindi ai vari nazionali africani e sudamericani che stanno rientrando (Ospina, Koulibaly, Osimhen e Anguissa). Quest’ultimi potrebbero saltare la prima giornata del girone, ma il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è pronto a chiedere alla UEFA di giocare in un campo neutro in caso di mancata soluzione diplomatica.