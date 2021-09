Oggi arriverà la sentenza del Giudice Sportivo sulla squalifica di Victor Osimhen. Carmine Martino ha commentato la possibile sentenza a Radio Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole:

Osimhen? Sul referto credo ci siano poche speranze, vediamo cosa si può fare col precedente di Immobile-Vidal. Sarebbe fondamentale ritrovarlo per la Juventus, per poter giocare in verticale, senza di lui invece Spalletti deve un po’ snaturarsi. I legali faranno di tutto per ridurre la squalifica”