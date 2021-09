Leggo – Il ritorno degli stranieri e l’Odissea che precede Napoli Juventus

Napoli Juventus sarà preceduta da un vero e proprio ‘caso nazionali’. I Sudamericani soprattutto e gli africani delle squadre impegnate Sabato alle 18:00 al Maradona torneranno poche ore prima della partita.

Come riportato da Leggo, l’Odissea che coinvolge il rientro dei tesserati delle due squadre colpisce maggiormente Massimiliano Allegri che ritroverà a poche ore dall’inizio del match Cuadrado, Dybala, Bentancur(da valutare le condizioni), Alex Sandro e Danilo. Per il Napoli c’è il caso Ospina, che sarà costretto a giocare a poche ore dal suo ritorno in Italia visto l’infortunio di Meret; Spalletti inoltre ritroverà a poche ore dal match anche Koulibaly, il nuovo arrivato Anguissa ed Osimhen.