Il Mattino – Il KO con il Benevento è un brutto segnale in vista della Juventus

Il Napoli ieri ha disputato un’amichevole contro il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona finita con il roboante 1-5 per i Sanniti.

Come riportato da Il Mattino, è stata la prima sconfitta con Spalletti in panchina, reduce da 8 risultati utili consecutivi tra Campionato ed amichevoli. La squadra ha dimostrato che senza i Nazionali fa tanta fatica, e nonostante alcuni calciatori che rientrano nella rotazione di Spalletti, ieri non si è evitata la brutta figura. Gli azzurri dovranno essere bravi a resettare tutto ed a concentrarsi sulla partita di sabato con la Juventus, dove si attende un altro Napoli.