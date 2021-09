A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite l’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica che ha parlato del capitano Lorenzo Insigne. Ecco quanto detto:

”Insigne meriterebbe il rinnovo del contratto per quello che sta facendo. Si può dire che a 30 anni sia nel pieno della maturità. La vittoria dell’Europeo l’ha messo in luce a tutto il calcio europeo. La speranza è che De Laurentiis non perda un’occasione così grande, nel non rinnovare il capitano azzurro”.