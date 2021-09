Ancora impegni per i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Il leader della difesa partenopea, Kalidou Koulibaly, è stato impegnato con il suo Senegal nella vittoria per 2-0 contro il Togo. Il difensore azzurro è stato in campo per tutti i 90 minuti. Le reti sono state segnate da Sadio Manè e Abdou Diallo