L’edizione odierna di Il Mattino, nella pubblicazione delle pagelle post-partita si è soffermata molto sulla prestazione di Kalidou Koulibaly. Il quotidiano ha apprezzato la partita del difensore senegalese, dandogli un bel 7 in pagella. definendo la sua partita pulita e autoritaria. Molto solido in difesa, non subisce mai la stazza fisica rossoblù. Comprende subito che l’inerzia della partita era cambiata, e decide dunque di passare alle maniere forti.