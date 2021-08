La pista che porta a Rugani non è ancora tramontata.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il difensore bianconero ha un ingaggio troppo alto per le casse del Napoli(pari a 3 milioni di euro) e questo avrebbe frenato per ora la trattativa. Suddividere il suo stipendio in più anni di contratto potrebbe essere la mossa giusta per consentire alle due parti in gioco di continuare a trattare.

Rugani e il Napoli, dunque, non sono poi così distanti.