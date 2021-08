Il Mattino – Insigne si ferma, ansia per la gara contro il Venezia

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, pare che la titolarità di Lorenzo Insigne alla prima di campionato contro il Venezia, non sia del tutto scontata.

Come riportato dal quotidiano, infatti, il capitano del Napoli ha riscontrato una leggera infiammazione al ginocchio destro. Il 24 partenopeo non ha partecipato alla seduta d’allenamento di ieri a Castel Volturno e ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma le sue condizioni verranno valutate e monitorate dal dottore Raffaele Canonico (responsabile dello staff medico del club azzurro). In base all’evolversi della situazione, verrà stabilito il programma da seguire in vista del match contro la squadra di Paolo Zanetti.

Da valutare, dunque, se Insigne riuscirà ad essere in campo dal 1′.