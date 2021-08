LIVE – Napoli che parte gestendo bene il pallone nei primi minuti di gioco. Al 6° minuto di gioco il Pescara prova una conclusione da fuori: Meret blocca.

8′ – All’ottavo di gioco Insigne prova l’imbucata per Osimhen che no riesce ad agganciare. Napoli che pressa alto.

10′ – Il Napoli passa in vantaggio grazie al gol di Osimhen: Politano imbuca per Insigne che mette subito il pallone al centro per Osimhen: il nigeriano, lasciato solo dai difensori del Pescara, infila in rete!