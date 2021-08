11′ – Il Napoli continua a pressare e ad attaccare dopo il gol dell’1-0.

15′ – Il Pescara vicina al pareggio dopo una traversa presa dagli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

16′ – In ripartenza Osimhen serve Elmas che supera il portiere e subisce fallo in area di rigore, dal dischetto Insigne non sbaglia: 2-0!