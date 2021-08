Il Napoli, seppur molto lentamemente, sta iniziando a sondare alcuni profili per rinforzare la rosa di Spalletti in vista della prossima stagione.

Come riporta La Repubblica in edicola, il principio che guida il Napoli è sempre quello: ad ogni uscita corrisponde un’entrata. In realtà, questo principio bisogna integrarlo con un’altra affermazione, in cui si dice che il Napoli è alla ricerca di affari e non di giocatori da prendere.

Ad esempio, potrebbe essere definito un affare il possibile investimento per il dopo Luperto, ovvero quello del giovane ecuadoregno Hincapiè: infatti, Giuntoli è sempre sulle tracce del giovane difensore e cerca un modo per evitare che finisca al Bayer Leverkusen.