CdS – Spalletti può sorridere: Lozano e Mertens tornano a casa

Mancavano solo loro due, ma stanno arrivando. Spalletti può sorridere con il ritorno di Dries Mertens e Hirving Lozano.

Il belga sta meglio, ma non ancora bene, e potrà avvicinarsi completamente alla squadra tra un mese, quando gliene mancherà circa un altro per poter giocare. Il messicano invece ha quasi superato le conseguenze riportate dal brutto scontro rimediato in partita con la nazionale.

Avere due giocatori come Mertens e Lozano, anche se ancora non al meglio, fa tutta la differenza del mondo. Nonostante l’estate piatta e gli inconvenevoli (Demme), il futuro è immediato e prevede in programma l’amichevole di sabato, dopo la quale la squadra avrò due giorni di vacanza. Lo riporta il Corriere dello Sport.