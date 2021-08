L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e ai vari esuberi che se ne andranno. Infatti, come riportato dal quotidiano, Ciciretti e Folorunsho andranno al Pordenone. Tutino è pressato dal Parma mentre Luperto interessa all’Empoli. In uscita, riporta il quotidiano, anche Adam Ounas.