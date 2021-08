Da Castel di Sangro: Ghoulam di nuovo in campo, fra horror e lieto fine

Un film dell’orrore, o per meglio dire una saga che ad oggi non conosce un lieto fine. Dopo l’ennesimo capitolo di una storia travagliata e complicata, che non ha conosciuto neanche un attimo di serenità, per Faouzi Ghoulam è il momento di girare pagina; e sulla sua strada arriva Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha subito provato l’algerino in questi primi giorni di ritiro, un po’ di lavoro personalizzato in palestra con gli amici di sempre, fra risate e pesi e poi dritti in campo per riprovare l’emozione di toccare quel pallone difronte al pubblico che con cautela guarda il terzino, quasi come se fosse talmente fragile da cadere anche dinanzi a qualche occhio indiscreto.

Da parte dei supporter la speranza di ritrovare – seppur in parte – il Ghoulam che ormai da quattro anni non conosce più il sapore del campo ma solo quello dell’infermeria. All’esterno dello stadio si scambiano opinioni, e la domanda vera, che un po’ tutti si pongono è: con Spalletti riuscirà a trovare la serenità giusta?

Del resto la serie televisiva ‘Speravo de morì prima‘ prodotta da Sky, che questa primavera ci ha emozionato, coinvolto e mostrato un lato del primo Luciano Spalletti che nel 2006, dopo quell’infortunio alla caviglia di Totti pre-mondiale, riservava attenzioni e faceva sentire il futuro Campione del Mondo ancora al centro delle vicende giallorosse. Così, anche per il ragazzo con la 31 sulle spalle il rientro è stato accompagnato da molte attenzioni, tanti consigli e un dialogo continuo; probabilmente il cavallo di battaglia di Spalletti.

Ad oggi sul campo si vede un Ghoulam motivato, e tutti se ne sono resi conto, che segue i compagni con la sguardo magari per recuperare quello che si è perso in questi ultimi anni, un po’ come si fa a scuola, e poi subito a lezione da Spalletti che gli indica movimenti e gli spiega anche come posizionarsi in determinate situazioni. A fine allenamento per concludere il primo giorno intero di campo, un saluto ai tifosi con la faccia quasi provata dalle fatiche ma visibilmente emozionato e contento, e via sul mini van per il meritato riposo in albergo.