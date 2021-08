Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle multe in merito all’ammutinamento dopo Salisburgo-Napoli:

“Non si hanno notizie di pagamento delle multe, io seguo Koulibaly, Karnezis e Maksimovic. Per adesso non c’è niente, la cosa sembrava chiusa ma non è così. Mi sorprende solo perché c’è stato un anno e mezzo di silenzio. De Laurentiis ha tutto il diritto di farlo, ma resta una decisione inaspettata”.