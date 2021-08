Cesarano: “Spalletti sa tirare fuori il meglio dai giocatori: ecco cosa ho notato durante la gara di Monaco”

Rino Cesarano, giornalista,è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Seguiamo con curiosità la vicenda delle denunce per l’ammutinamento. Il Napoli ricevette un torto, è normale che ci sia stata una reazione da parte del club. Si spera che le conseguenze non si ripercuotano sull’umore della squadra, perché sto notando la nascita di un bel gruppo, grazie alla grande pazienza e all’amore che ci sta mettendo Spalletti. L’allenatore è coinvolto nel progetto”.

“I giocatori sono professionisti: quando c’è un aumento degli ingaggi sono sempre pronti a chiedere, ma dovrebbero avere anche il rispetto per chi paga. La società ha perso dei soldi importanti a causa della mancata qualificazione in Champions. Lo spogliatoio non ha neanche teso una mano tesa verso il club, i calciatori hanno lasciato andare la Champions in un modo pazzesco contro il Verona”.

“Spalletti può recitare un ruolo importante. È un allenatore saggio, che non ha bisogno di alzare la voce, perché altrimenti perde credibilità. Essere saggio vuol dire parlare e spiegare tante piccole cose ai giocatori per farli maturare. Io mi sento ottimista e fiducioso, perché dopo che Marino mi disse che nessun altro allena e tiene gli spogliatoi come lui ho cominciato a seguirlo attentamente. Mi piace che sa come migliorare gli aspetti tecnici dei giocatori. Lobotka può essere uno dei giocatori da cui Spalletti potrà tirare fuori il meglio. Ma non solo: a Monaco ho visto che ha consigliato a Zielinski come tirare e il polacco ha eseguito alla lettera”.

“Il 3-0 contro il Bayern dà un’iniezione di autostima pazzesca. Eravamo preoccupati di cosa potesse succedere senza tanti i titolari, si pensava che il Napoli potesse prendere 4 gol ed invece ne ha fatti 3”.