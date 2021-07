Galderisi: “Insigne ha la maglia del Napoli tatuata addosso. Non lo vedo in nessuna altra squadra”

Giuseppe Galderisi, allenatore, è stato ospite di TMW Radio. Tra gli argomenti trattati il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Sul “caso” Insigne: “Il problema non è tecnico, ma economico. Non si può ridurre tutto a una questione di soldi. Non si può cambiare la storia di un ragazzo che ha la maglia del Napoli tatuata addosso e dà sempre l’anima. Io non lo vedo in altre squadre che non siano il Napoli, se non all’estero“.

Callejon potrebbe raggiungere Sarri? “A Napoli ha giocato le sue migliori stagioni, cambiando ha avuto qualche difficoltà. Per me non è un giocatore finito, ha bisogno di sentirsi importante e la capacità dell’allenatore è quella di saperli spronare“.