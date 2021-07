L’agente di Andrea Petagna, Giuseppe Riso è stato intervistato dai microfoni di Radio TMW. Questo quanto dichiarato.

Petagna nuovo nome per l’Inter? “Chiedete ad Ausilio, ma non so se avrete una risposta. Il Napoli non lo lascerà andare. Io non prendo decisioni. Petagna a Napoli sta bene e sta lavorando duro con Spalletti. Non parlo di mercato con lui“.