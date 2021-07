Giuffredi: “Mario Rui dimostrerà il suo valore a Napoli. Offerte per Di Lorenzo? Vi spiego”

Mario Giuffredi è stato ospite della trasmissione “Si Gonfia la rete” di Radio Marte. Queste alcune dichiarazioni dell’agente di Mario Rui e Di Lorenzo

Sul futuro di Mario Rui: “Il Napoli ha messo tutti i suoi calciatori sul mercato. Alcune squadre turche hanno mostrato interesse, ma nessuna trattativa ufficiale. Credo che Mario Rui resterà a Napoli. Se arrivasse un altro esterno sinistro? Quando giochi in una squadra importante come il Napoli non ci può essere un solo titolare, ci può essere competizione e concorrenza. Il calcio è competizione. Mario Rui dimostrerà il suo valore a Napoli come ha fatto finora“.

Atletico Madrid e Di Lorenzo: “Il giocatore è sempre piaciuto ma non c’è nessuna trattativa. Dovrebbe tornare il 1° agosto, per il ritiro di Castel di Sangro“.

Su Spalletti: “Se il Napoli restasse così personalmente sarebbe una delle candidate allo scudetto. Spalletti ha grandissima qualità ed esperienza. Porta tanto dal punto di vista tattico. Lavora insieme ai suoi calciatori, porterà qualcosa in più al Napoli“.