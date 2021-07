Caso Hysaj – Il comunicato della Lazio: Lo striscione è vergognoso, gesto da condannare”

E’ ormai di dominio pubblico lo striscione esposto dai tifosi della Lazio in cui viene condannato l’ex terzino del Napoli Elseid Hysaj, per aver cantato ‘Bella Ciao’ in ritiro.

In questi minuti la S.S Lazio ha preso posizione difendendo il proprio tesserato con un comunicato sul sito ufficiale.

Di seguito il comunicato.

“La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la Società.“