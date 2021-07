Oggi si scende in campo per Luciano Spalletti e il suo Napoli, che farà la prima amichevole della stagione contro la Bassa Anaunia alle 17:30 sul campo di Carciato in Dimaro. Il match non verrà trasmesso in diretta streaming ma sarà visibile solo ai presenti allo stadio, i biglietti sono ancora acquistabili online o nelle biglietterie ufficiali in Trentino al prezzo di 17 euro.