Lazio, Escalante su Sarri: “Con lui si lavora tanto, stiamo capendo cosa chiede”

Il centrocampista della Lazio Escalante ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club del nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

“Sarri? Con lui si lavora tanto, ma siamo felici di questo. La prima amichevole è andata bene, dobbiamo assimilare le idee. All’inizio non è facile ma pian piano stiamo capendo cosa chiede. Dobbiamo fare tutti movimenti diversi, soprattutto a centrocampo, con l’allenamento tutto andrà per il meglio. Vuole che la palla circoli velocemente, cerchiamo di farlo in ogni seduta. Cosa chiedo per la prossima stagione? Chiedo di giocare molto, io e la squadra lavoriamo per gli stessi obiettivi, quello di andare in Champions League. Giocare velocemente la palla è una delle mie caratteristiche. I miei compagni sanno che entro subito in partita e questo mi fa felice perché io sono a disposizione per dare sempre il massimo”.