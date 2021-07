Maran: “Io al Napoli? Avevo sentito questa voce, fa piacere. Lykogiannis? Merita una big”

A Radio Marte è intervenuto Rolando Maran, allenatore ex di Genoa, Cagliari e Chievo:

“Sono stranamente in vacanza, mi è capitato veramente raramente. Napoli? Avevo sentito anche io questa cosa, sicuramente può far piacere essere accostati ai grandi club. Poi però la storia è dei fatti e non delle parole”.

“Lykogiannis? Giocatore con caratteristiche importanti. Ha capacità fisiche, tecniche, lavora con grandissima professionalità. Ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore importante in ogni squadra, anche ad alti livelli. Giocatore completo sia fisicamente che tecnicamente, ormai è entrato nei ritmi del campionato e sono straconvinto che può fare grandissimi campionati in grandissime società, anche in quelle come il Napoli che rappresenta una grande piazza”.