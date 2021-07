CdS – Italia-Inghilterra, a causa dei problemi legati al Covid cambiano i telecronisti: i sostituti

Nelle ultime ore un impiegato della redazione Rai, che segue da vicino le vicende della Nazionale italiana è risultato positivo al Covid. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la Tv sta cercando di individuare i sostituti per i telecronisti di Italia-Inghilterra ma la scelta non è semplice.

Ecco quanto affermato: “La situazione, per quanto concerne la squadra, è tutto sotto controllo. Ieri il gruppo si è sottoposto ad un doppio tampone, rapido e molecolare e sono tutti risultati negativi. Invece tutti i giornalisti entrati in contatto con la persona in questione, sono stati messi in quarantena e nessuno potrà partire per Londra. E’ probabile che si possa optare per Stefano Bizzotto con il commento tecnico di Katia Serra”.