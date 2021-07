Gazzetta, Malfitano: “ADL e Insigne devono venirsi incotro, ora lo vedo difficile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, parlando sopratutto del rinnovo di Insigne:

“Rinnovo Insigne? Tutto dipenderà dalla voglia di chiudere da ambo le parti. Ora come ora vista la situazione adesso credo che un punto d’incontro sia molto difficile da trovare. Se Insigne vuole 5,5 milioni e De Laurentiis da 3,5, come possono ritrovarsi? Sono un po’ pessimista ma vorrei dire a Insigne che Napoli l’ha cresciuto e l’ha fatto diventare un giocatore importante, facendoti dare un ingaggio da top player quando non lo era. Ora che lo è diventato potrebbe venire incontro al club”.