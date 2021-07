Tmw – Emerson-Napoli sarà una telenovela estiva: le ultime

Il Napoli ha individuato in Emerson Palmieri il profilo giusto per la fascia sinistra, complice anche il buon rapporto con Spalletti. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto della situazione:

“Emerson Palmieri e il Napoli è trattativa destinata a tramutarsi in una vera e propria telenovela di mercato. Questo perché il laterale sinistro tra i protagonisti della Nazionale di Mancini, che domenica si giocherà a Wembley la vittoria dell’Europeo da protagonista, è il primo obiettivo per la fascia sinistra dei partenopei, un obiettivo fortemente caldeggiato da Luciano Spalletti. Che ieri ne ha parlato anche in conferenza stampa.

“Non siamo però in una fase calda della trattativa. E non saranno decisivi nemmeno i prossimi giorni. Non ci sono incontri in programma per la prossima settimana, e non sono previsti summit decisivi a breve. Cristiano Giuntoli in questo momento è impegnato sul fronte cessioni: su tutti Mario Rui, che piace in Turchia – a Galatasaray e Trabzonspor – ma che al momento è ancora del Napoli perché non ci sono le condizioni economiche giuste per una sua cessione.

Tutto allora rimandato ad agosto. I contatti andranno avanti anche nei prossimi giorni. Ma quella tra Emerson Palmieri e il Napoli è trattativa destinata a entrare nel vivo solo ad agosto. Trasferitosi al Chelsea nel gennaio 2018, il laterale classe ’94 ha altri due anni di contratto. I blues spingono per una cessione solo a titolo definitivo, il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. E probabilmente, se accordo sarà, sarà con i due club che si verranno incontro pattuendo un prestito con obbligo di riscatto“.