TicketOne, Bardelli: “Al momento non sono previste più di 1000 persone al Maradona”

Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte per quanto concerne l’apertura degli stadi in vista della prossima stagione.

Ecco quanto dichiarato: “Secondo quello che ha riferito il Governo, in uno stadio come il Maradona non potrebbero entrare più di mille persone. Bisognerà ufficializzare gli oltre mille spettatori, questo si farà ma si devono sbrigare perché ci sono amichevoli che implicano dei costi. In Inghilterra ci sono tantissimi contagi ma entrano 50mila spettatori allo stadio. De Laurentiis? Ha perfettamente ragione, ha sollevato un problema messo in ombra dagli Europei. Ora si festeggia la Nazionale ma le regole che coinvolgono migliaia di lavoratori vengono ignorate. Successivamente bisognerà sbloccare il 25%, ma continuo a ripetere a dire che sia insufficiente”.