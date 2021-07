ANSA – Capello: “L’Italia deve avere coraggio e regalare un sogno alla nazione”

Fabio Capello, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA dove ha ricordato alcuni momenti del suo percorso in Nazionale, commentando anche l’Italia di Mancini.

L’ex calciatore ricorda le emozioni di giocare in uno stadio come Wembley una sfida del calibro di Inghilterra – Italia. Nel 1979 fu protagonista di Inghilterra – Italia segnando la rete dell’1-0. Dedicarono la vittoria ai 20 mila camerieri che lavoravano in Inghilterra. Vorrebbe che gli Azzurri regalassero una grande gioia agli Italiani: “Devono vincere per l’intera Nazione, per gli Italiani che saranno a Wembley. Se gioca come ha sempre fatto possiamo farcela. C’è molta qualità tra i calciatori“.

“E’ stato bello rivedere il pubblico sugli spalti. Il tifo è mancato. Ci sarà molto tifo inglese, ma devono essere valorosi” aggiunge.