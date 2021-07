Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria della Nazionale sulla Spagna con rigore decisivo trasformato proprio dall’ex Napoli. Di seguito le sue parole:

“La Spagna ha giocato il miglior calcio visto agli Europei, è stata dura ma l’Italia ha vinto e adesso deve concentrarsi sulla finale. Jorginho si è sempre allenato negli anni sui calci di rigore acquisendo grande sicurezza e freddezza. Pallone d’Oro? Penso possa giocarsela, vincendo l’Europeo tutti i giornalisti possono premiarlo”.

Sul futuro “Per il momento siamo concentrati solo sulla finale. Lui ha altri due anni di contratto con il Chelsea, direi che il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro e non si tratterebbe di un investimento facile per nessuno. Penso che nella prossima stagione giocherà al Chelsea, con cui dovrà giocare la Supercoppa Europea e il Mondiale per club”.