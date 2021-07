Il calciomercato per il Napoli non finisce mai e per questo motivo Giuntoli, il ds azzurro, è sempre alla ricerca di occasioni sul mercato.

Infatti, oggi a Radio Kiss Kiss, è spuntato un retroscena e lo ha svelato Federico Guerra, un agente di mercato rappresentato tra l’altro di Pablo Sarabia, del Psg.

E Guerra ha svelato che il Napoli era molto interessato a un suo assistito, che gioca nel Montpellier: si sta parlando di Sambia, giovane terzino della squadra transalpina. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss:

“Ho avuto contatti con Giuntoli a marzo per Junior Sambia del Montpellier, ma non era tra le priorità del club azzurro”