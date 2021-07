Il Mattino – Mercato Napoli: tre mediani nella lista di Giuntoli

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulle sue trattative di mercato per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, abbia adocchiato tre diversi profili per il centrocampo. Si tratterebbe di Florian Grillitsch (classe ’95) dell’Hoffenheim, Morten Thorsby (classe ’96) della Sampdoria e Sander Berge (classe ’98) dello Sheffield United.

Giuntoli è, dunque, pronto a sparare il colpo in mediana per il Napoli, ma dovrà attendere qualche operazione di mercato in uscita.