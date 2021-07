Se l’Italia sicuramente non avrà a disposizione Leonardo Spinazzola per la semifinale dell’Europeo, anche la Spagna rischia di perdere un calciatore per la sfida di Wembley. Si tratta di Pablo Sarabia, uscito contro la Svizzera per un problema al ginocchio destro. Oggi saranno in programma esami approfonditi per definire i tempi di recupero, solo allora si potrà stabilire con certezza se sarà a disposizione per il match contro gli azzurri.

Fonte: Sportitalia