Presidente Federcalcio Austria: “Possiamo dar fastidio all’Italia”

Leo Windtner, presidente della Federcalcio austriaca, ha parlato a Kronen Zeitung in vista della sfida degli ottavi di finale tra Italia e Austria.

“L’Austria ha ancora margini di miglioramento e lo abbiamo dimostrato contro l’Ucraina. Se sapremo sfruttare questo potenziale in modo ancora più coerente, possiamo più che infastidire avversari come l’Italia. Le statistiche parlano chiaro, gli azzurri hanno un record clamoroso. Noi siamo qui nel ruolo di outsider, ma lo accetteremo volentieri e faremo di tutto per realizzare anche l’impossibile”.