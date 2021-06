Mascara: “Il Napoli è in stallo da tre anni! Settore giovanile problema del sud Italia. Insigne? I matrimoni si fanno in due”

L’ex calciatore del Napoli (e non solo) Giuseppe Mascara, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della sua carriera e del Napoli oggi.

“Quando arrivai al Napoli la dirigenza aveva in mente un progetto importante. Col tempo sono riusciti ad acquistare e vendere giocatori importanti, fino ad arrivare in Champions. Da tre anni, però, sono in stallo. Hanno mantenuto giocatori più avanti d’età e stanno cercando di aggiungere i tasselli che mancano. Il calcio deve essere fatto in maniera seria”.

Settore giovanile? Non è un problema solo del Napoli, ma di tutto il sud Italia. Non abbiamo le infrastrutture, quando ci allenavamo all’ombra del Vesuvio viaggiavamo da un paese all’altro.

Insigne? Penso che Lorenzo non voglia cambiare aria, ha dimostrato di essere un campione e di prendersi le responsabilità nei momenti cruciali. I matrimoni si fanno in due, separarsi non conviene però a nessuno”.